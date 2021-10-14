Стало известно о визите талибов в Москву

Боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) посетят Москву на будущей неделе для участия в заседании «московского формата» по Афганистану. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляцию с брифинга ведут в Twitter российского внешнеполитического ведомства.

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«На следующей неделе мы ждем приезда в Москву представительной делегации движения талибов. Они примут участие в третьем заседании «московского формата» консультаций по Афганистану», – уточнила Захарова.

Кроме этого, она выразила надежду на то, что талибам удастся без помощи со стороны справиться с террористами «Исламского государства» (террористическая организация,запрещенная в РФ). Захарова в очередной раз подчеркнула, что Москва встревожена большой активностью ИГ, которая долгое время не идет на спад, в Афганистане.

Напомним, 16 августа 2021 года «Талибан» окончательно захватил всю территорию Афганистана, кроме провинции Панджшер, где находятся основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с представителями оппозиционного движения, удерживающими провинцию, оказались провальными. После этого радикалы начали наступление на восставшую против них провинцию.