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Талибы приедут в Москву на следующей неделе

Анна Безрукова
32 минуты назад

Боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) посетят Москву на будущей неделе для участия в заседании «московского формата» по Афганистану. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляцию с брифинга ведут в Twitter российского внешнеполитического ведомства.

Стало известно о визите талибов в Москву
Фото: ReutersReuters

«На следующей неделе мы ждем приезда в Москву представительной делегации движения талибов. Они примут участие в третьем заседании «московского формата» консультаций по Афганистану», – уточнила Захарова.

Кроме этого, она выразила надежду на то, что талибам удастся без помощи со стороны справиться с террористами «Исламского государства» (террористическая организация,запрещенная в РФ). Захарова в очередной раз подчеркнула, что Москва встревожена большой активностью ИГ, которая долгое время не идет на спад, в Афганистане.

Талибы заявили о готовности вторжения в Таджикистан

Напомним, 16 августа 2021 года «Талибан» окончательно захватил всю территорию Афганистана, кроме провинции Панджшер, где находятся основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с представителями оппозиционного движения, удерживающими провинцию, оказались провальными. После этого радикалы начали наступление на восставшую против них провинцию.

После захвата Панджшера боевики сообщили завершении войны в Афганистане. Позже они рассказали о формировании состава временного правительства, где пост премьер-министра занял руководитель движения Мохаммад Хасан Ахунд.

Политика,Мария Захарова,Талибан,МИД,Исламское государство,
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