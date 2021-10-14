Байден проигнорировал неудобный вопрос журналистки: видео

Президент США Джо Байден снова проигнорировал вопрос журналиста. Во время своего выступления, связанного с совещанием с представителями крупных игроков логистической отрасли в связи с возникшими трудностями в цепочках поставок, глава Белого дома не стал отвечать на заданный корреспонденткой вопрос о ценах на бензин.