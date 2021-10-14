Захарова ответила на ультиматум Японии по Курилам

Ультимативные заявления нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Токио не пойдет на заключение мирного договора с Москвой без урегулирования территориального вопроса, лишь отдаляют перспективы решения этой проблемы. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях III Евразийского женского форума.

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"Если подобного рода ультимативными заявлениями японская сторона пытается обусловить дальнейший ход переговоров по вопросу о мирном договоре, то, на наш взгляд, этим наши партнеры еще более отдаляют перспективу его решения", - сказала она.

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По словам Захаровой, Москва неизменно исходит из того, что первоочередным шагом на этом направлении должно стать признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая законность принадлежности островов Южно-Курильской гряды России.

"При этом поиск взаимоприемлемого решения вопроса о мирном договоре необходимо вести в русле комплексного развития российско-японских отношений через наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также выстраивания мер доверия в военно-политической сфере, сближения позиций в международных делах", - добавила дипломат.

Ранее Кисида заявил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио. В своей программной речи в парламенте 8 октября глава правительства подчеркнул, что мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориальной проблемы. Он также заявлял журналистам, что выступает за решение вопроса о принадлежности всех островов южной части Курил, на которые претендует Япония.