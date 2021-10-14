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Путин ответил американской журналистке по поводу преемника

Анна Безрукова
17 минут назад

Президент РФ Владимир Путин не стал отвечать на провокационный вопрос представителя американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл по поводу преемника и нового президентского срока.

Путин ответил журналистке из США на вопрос о преемнике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" журналистка спросила Владимира Путина о том, правда ли, что он хочет занимать пост главы государства до 84 лет, а также попросила назвать имя преемника.

"Нет, я на такого рода вопросы предпочитаю не отвечать, - это традиционный мой ответ", - объяснил ей Владимир Путин.

Он также напомнил, что "до очередных выборов еще довольно много времени". Напомним, выборы главы государства в России запланированы на 2024 год.

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Кроме этого, Владимир Путин пояснил, что все разговоры по поводу преемника и тому подобные приводят к "дестабилизации ситуации", а она, как подчеркнул российский лидер, "должна оставаться спокойной, стабильной, чтобы все структуры власти, все государственные структуры трудились уверенно и спокойно смотрели в будущее".

При этом Путин отметил, что "Конституция позволяет" ему пойти и на еще один президентский срок, но к настоящему времени по этому поводу он ничего конкретного еще не решил.
Политика,Владимир Путин,
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