Путин ответил журналистке из США на вопрос о преемнике

Президент РФ Владимир Путин не стал отвечать на провокационный вопрос представителя американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл по поводу преемника и нового президентского срока.

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На пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" журналистка спросила Владимира Путина о том, правда ли, что он хочет занимать пост главы государства до 84 лет, а также попросила назвать имя преемника.

"Нет, я на такого рода вопросы предпочитаю не отвечать, - это традиционный мой ответ", - объяснил ей Владимир Путин.

Он также напомнил, что "до очередных выборов еще довольно много времени". Напомним, выборы главы государства в России запланированы на 2024 год.

Кроме этого, Владимир Путин пояснил, что все разговоры по поводу преемника и тому подобные приводят к "дестабилизации ситуации", а она, как подчеркнул российский лидер, "должна оставаться спокойной, стабильной, чтобы все структуры власти, все государственные структуры трудились уверенно и спокойно смотрели в будущее".