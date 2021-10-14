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Путин обвинил страны AUKUS в подрыве региональной стабильности

Елена Прошина
30 минут назад

Создание Великобританией, США и Австралией нового сотрудничества в сфере безопасности AUKUS подрывает стабильность в регионе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу CNBC после пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя». Его слова опубликованы на сайте Кремля.

Путин обвинил страны AUKUS в подрыве региональной стабильности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его заявлению, создание новых блоков, в том числе и того, который организовали Великобритания, США и Австралия, вне всяких сомнений подрывает региональную стабильность. Путин выразил мнение, что дружить между собой — хорошо, но вот дружить против всех остальных — плохо. Это подрывает стабильность, о которой все страны так заботятся, сказал президент.

Российский лидер также выразил надежду, что эта ситуация не будет развиваться по какому-то непредсказуемому сценарию и не вызовет дополнительное напряжение в регионе.

В начале октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что альянс AUKUS между Великобританией, США и Австралией разрушительно влияет на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что соглашение Австралии, Британии и США в рамках AUKUS по атомных подводным лодкам — большой вызов для режима нераспространения ядерного оружия.

Политика,Сергей Рябков,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД,
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