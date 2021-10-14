Путин обвинил страны AUKUS в подрыве региональной стабильности

Создание Великобританией, США и Австралией нового сотрудничества в сфере безопасности AUKUS подрывает стабильность в регионе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу CNBC после пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя». Его слова опубликованы на сайте Кремля.

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По его заявлению, создание новых блоков, в том числе и того, который организовали Великобритания, США и Австралия, вне всяких сомнений подрывает региональную стабильность. Путин выразил мнение, что дружить между собой — хорошо, но вот дружить против всех остальных — плохо. Это подрывает стабильность, о которой все страны так заботятся, сказал президент.

Российский лидер также выразил надежду, что эта ситуация не будет развиваться по какому-то непредсказуемому сценарию и не вызовет дополнительное напряжение в регионе.

В начале октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что альянс AUKUS между Великобританией, США и Австралией разрушительно влияет на Азиатско-Тихоокеанский регион.