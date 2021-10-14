Президент России Владимир Путин высказался о возможном преемнике. Он подчеркнул, что Конституция позволяет ему баллотироваться на новый срок, однако решение пока не принято, передает РИА Новости.

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«Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято», — подчеркнул глава государства, по окончании пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» Путин отвечая на вопросы журналистки американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.

Путин добавил, что до следующих выборов достаточно много времени, а подобные разговоры дестабилизируют ситуацию в стране.