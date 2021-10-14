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Путин высказался о возможном преемнике

Lenta.ru
21 минуту назад

Президент России Владимир Путин высказался о возможном преемнике. Он подчеркнул, что Конституция позволяет ему баллотироваться на новый срок, однако решение пока не принято, передает РИА Новости.

Путин высказался о возможном преемнике
Фото: ТАССТАСС

«Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято», — подчеркнул глава государства, по окончании пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» Путин отвечая на вопросы журналистки американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.

Путин добавил, что до следующих выборов достаточно много времени, а подобные разговоры дестабилизируют ситуацию в стране.

Ранее президент России заявил, что рассуждения о том, что демократия в России умерла, сильно преувеличены. Оппозиция в стране жива и имеет возможность критиковать власть так, как невозможно в некоторых странах, указал он.

Политика,Владимир Путин,РИА Новости,
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