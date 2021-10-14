В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+9° в 
Пробки 0 баллов
USD 71.86EUR 83.00BRENT 83.36
Войти в почту

В МИД РФ назвали «рецепт счастья» для Украины

ТК «Звезда»
41 минуту назад

На протяжении многих лет на Украине «кого только не слушали» при выстраивании собственной политики. Такое мнение высказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в программе «Между тем» в эфире телеканала «Звезда».

В МИД РФ назвали «рецепт счастья» для Украины
Фото: ReutersReuters

Из-за внезапных изменений риторики Соединенных Штатов, привнесенных посетившей накануне Москву заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, которая заговорила о Минских соглашениях и особом статусе Донбасса, стал актуальным вопрос: «кого теперь слушать Украине?». Захарова предложила на него свой ответ.

«Никого. Себя, собственный народ, свою историю. Знать, понимать и уметь прислушиваться к своему народу. Не к конкретной одной группе людей, не к политическим лоббистам, которые представляют интересы зарубежных стран... Понимать, что невозможно давать микрофон 1-2%, 5-10% своего населения и выдавать это за консолидированную, обобщенную или даже усредненную позицию украинского народа. Что есть разные точки зрения, диаметрально противоположные, и задача государственных институтов, политических сил - консолидировать по-настоящему, а не только в рамках неких показушных PR-кампаний типа "Крымской платформы"», - обозначила представитель МИД РФ.

Дипломат отметила, что именно это является «рецептом счастья» для Украины и ключом от той самой двери, за которой скрывается благополучие страны. При этом, по мнению Захаровой, властям Украины важно осознавать, что у народа может быть не единое видение будущего государства. И хотя, как она подметила, вероятно, невозможно полностью учесть все мнения, но вполне реально сблизить различные точки зрения.

Политика,Виктория Нуланд,Мария Захарова,МИД,ТК "Звезда",
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители