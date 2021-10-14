В МИД РФ назвали «рецепт счастья» для Украины

На протяжении многих лет на Украине «кого только не слушали» при выстраивании собственной политики. Такое мнение высказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в программе «Между тем» в эфире телеканала «Звезда».
Из-за внезапных изменений риторики Соединенных Штатов, привнесенных посетившей накануне Москву заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, которая заговорила о Минских соглашениях и особом статусе Донбасса, стал актуальным вопрос: «кого теперь слушать Украине?». Захарова предложила на него свой ответ.
«Никого. Себя, собственный народ, свою историю. Знать, понимать и уметь прислушиваться к своему народу. Не к конкретной одной группе людей, не к политическим лоббистам, которые представляют интересы зарубежных стран... Понимать, что невозможно давать микрофон 1-2%, 5-10% своего населения и выдавать это за консолидированную, обобщенную или даже усредненную позицию украинского народа. Что есть разные точки зрения, диаметрально противоположные, и задача государственных институтов, политических сил - консолидировать по-настоящему, а не только в рамках неких показушных PR-кампаний типа "Крымской платформы"», - обозначила представитель МИД РФ.
Дипломат отметила, что именно это является «рецептом счастья» для Украины и ключом от той самой двери, за которой скрывается благополучие страны. При этом, по мнению Захаровой, властям Украины важно осознавать, что у народа может быть не единое видение будущего государства. И хотя, как она подметила, вероятно, невозможно полностью учесть все мнения, но вполне реально сблизить различные точки зрения.