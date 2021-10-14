В МИД РФ назвали «рецепт счастья» для Украины

«Никого. Себя, собственный народ, свою историю. Знать, понимать и уметь прислушиваться к своему народу. Не к конкретной одной группе людей, не к политическим лоббистам, которые представляют интересы зарубежных стран... Понимать, что невозможно давать микрофон 1-2%, 5-10% своего населения и выдавать это за консолидированную, обобщенную или даже усредненную позицию украинского народа. Что есть разные точки зрения, диаметрально противоположные, и задача государственных институтов, политических сил - консолидировать по-настоящему, а не только в рамках неких показушных PR-кампаний типа "Крымской платформы"», - обозначила представитель МИД РФ.