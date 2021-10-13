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Экспертов удивил наряд Нуланд на переговорах в Москве

Елена Прошина
37 минут назад

Эксперты считают неуместными бордовый брючный костюм и ботильоны в полоску, в которых была замгоссекретаря США Виктории Нуланд на встрече с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, пишет газета «Взгляд» со ссылкой на экспертов по этикету.

Так, президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Альбина Холгова напомнила, что на встречах высокого уровня действует дресс-код Business Best, в соответствии с которым брюки у женщин исключены.

«Если какая-то дама приходит на очень важную встречу в брюках, она сообщает всем, что встреча для нее не имеет особого значения», – пояснила Холгова.

При этом она отметила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель всегда была в брюках, так как это ее фирменный стиль.

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Вместе с тем, по словам Холговой, красный костюм для женщин правилами этикета допустим, если организатор встречи мужчина.

«К тому же в случае с Нуланд ее одежда все же не красная, поэтому претензий к ней предьявить в данном случае нельзя», – добавила эксперт.

Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу, консультированию коммерческих и имиджевых компаний, государственных учреждений Татьяна Николаева также считает, что бордовый цвет костюма Нуланд для такой встречи допустим.

«Бордовый, надо сказать, придает статус. Эту цель, возможно, и преследовала госпожа Нуланд. Однако сам по себе брючный костюм, напротив, снижает статус», - уточнила Николаева.

При этом эксперт раскритиковала ботильоны в мелкую горизонтальную полоску, которые, как и любая обувь с рисунком, неуместна по деловому и дипломатическому протоколу. По ее мнению, замгоссекретаря хотела показать, что ей безразлично, что о ней подумают в России.

«Такие мелкие нарушения допустимы для людей, чей деловой имидж уже сложился, как у госпожи Нуланд. Тем не менее, этот имидж стоило бы подкорректировать, особенно во время визита в нашу страну», - подчеркнула Николаева.

Политика,Видео,Ангела Меркель,Виктория Нуланд,Сергей Рябков,Татьяна Николаева,МИД,Госдеп США,Деловая газета "Взгляд",
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