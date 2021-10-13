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В России объявили о миграционной амнистии для 158 тысяч граждан Узбекистана

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

В России объявили о миграционной амнистии для 158 тыс. граждан Узбекистана, сообщает сайт посольства Узбекистана в Москве.

В России амнистировали 158 тыс. мигрантов из Узбекистана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел России, генерал-полковник Александр Горовой в ходе встречи с узбекской делегацией во главе с советником Премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым, которая в настоящее время находится с визитом в Москве», — сообщает сайт.

Миграционная амнистия не будет распространяться на тех граждан Узбекистана, которые были депортированы из России на основании решения суда. Также стало известно, что с 18 октября начнет работу совместный пилотный проект МВД России и Узбекистана по оформлению патента (разрешения на работу в России) для 10 тыс узбекских граждан.

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Предполагается, что эти патенты будут оформляться непосредственно в Узбекистане до выезда трудовых мигрантов в Россию.

Ранее стало известно, что Минстрой планирует привлечь мигрантов для строительства космодрома «Восточный».

Политика,Александр Горовой,Минстрой,МВД,
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