Нуланд назвала продуктивными переговоры в Москве

«Мы провели продуктивные переговоры с Дмитрием Козаком по поводу наших общих интересов, разделяемых также Украиной, Францией и Германией», — приводятся слова Нуланд в Twitter пресс-секретаря американского посольства в Москве Джейсона Ребхольца.