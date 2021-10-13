Нуланд назвала продуктивными переговоры в Москве

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком по Минским соглашениям были продуктивными.
«Мы провели продуктивные переговоры с Дмитрием Козаком по поводу наших общих интересов, разделяемых также Украиной, Францией и Германией», — приводятся слова Нуланд в Twitter пресс-секретаря американского посольства в Москве Джейсона Ребхольца.
Она отметила, что переговоры касались выполнения Минских соглашений, восстановления мира и суверенитета Украины на Донбассе.
Ранее сообщалось, что Виктория Нуланд после завершения переговоров покинула администрацию президента России.