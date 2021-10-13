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Нуланд назвала продуктивными переговоры по Минским соглашениям

RT на русском
1 час назад

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком по Минским соглашениям были продуктивными.

Нуланд назвала продуктивными переговоры в Москве
Фото: ReutersReuters

«Мы провели продуктивные переговоры с Дмитрием Козаком по поводу наших общих интересов, разделяемых также Украиной, Францией и Германией», — приводятся слова Нуланд в Twitter пресс-секретаря американского посольства в Москве Джейсона Ребхольца.

Она отметила, что переговоры касались выполнения Минских соглашений, восстановления мира и суверенитета Украины на Донбассе.

Ранее сообщалось, что Виктория Нуланд после завершения переговоров покинула администрацию президента России.

Политика,Виктория Нуланд,Дмитрий Козак,Администрация Президента РФ,
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