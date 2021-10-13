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Путин считает, что Россия исчерпала лимит на революции

Реальное время
18 минут назад

Президент России Владимир Путин сообщил, что страна исчерпала свой лимит на революции. Такое заявление он сделал на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Путин: Россия исчерпала лимит на революции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— И политическая система России точно так же стабильно развивается, чтобы не допустить еще одну какую-нибудь революцию, — заверил глава государства.

По словам Путина, в политике, как и в энергетике, все должно развиваться стабильно, спокойно. В этой сфере не допускает любых "выбросов негативных эмоций". По мнению президента, политика должна гарантировать интересы людей, пишет ТАСС.

Подобное мнение о революциях Путин уже озвучивал. В прошлом году, выступая перед депутатами Госдумы после предложения Терешковой обнулить президентский срок, он заявил, что "Россия свой план по революциям выполнила". Глава государства обратил внимание, что внутриполитическая стабильность является одним из уязвимых мест в стране.

После январских протестов 2021 года в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального в городах России Путин заявил, что все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом.

Политика,Алексей Навальный,Владимир Путин,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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