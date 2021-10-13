Путин: Россия исчерпала лимит на революции

Президент России Владимир Путин сообщил, что страна исчерпала свой лимит на революции. Такое заявление он сделал на пленарном заседании Российской энергетической недели.

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— И политическая система России точно так же стабильно развивается, чтобы не допустить еще одну какую-нибудь революцию, — заверил глава государства.

По словам Путина, в политике, как и в энергетике, все должно развиваться стабильно, спокойно. В этой сфере не допускает любых "выбросов негативных эмоций". По мнению президента, политика должна гарантировать интересы людей, пишет ТАСС.

Подобное мнение о революциях Путин уже озвучивал. В прошлом году, выступая перед депутатами Госдумы после предложения Терешковой обнулить президентский срок, он заявил, что "Россия свой план по революциям выполнила". Глава государства обратил внимание, что внутриполитическая стабильность является одним из уязвимых мест в стране.