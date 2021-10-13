Путин: Россия исчерпала лимит на революции

"Все [в политике РФ], так же как и в энергетике - а здесь особенно, должно развиваться стабильно, спокойно, без всяких выбросов негативных эмоций. Понимаете, все должно гарантировать интересы людей, - подчеркнул глава государства. - И политическая система России точно так же стабильно развивается, чтобы не допустить еще одну какую-нибудь революцию. Мы лимит свой на революции исчерпали".