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Путин заявил, что лимит на революции в России исчерпан

ТАСС
49 минут назад

Политическая система России должна развиваться спокойно, без выбросов негативных эмоций и революций, лимит на которые уже исчерпан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Путин: Россия исчерпала лимит на революции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Все [в политике РФ], так же как и в энергетике - а здесь особенно, должно развиваться стабильно, спокойно, без всяких выбросов негативных эмоций. Понимаете, все должно гарантировать интересы людей, - подчеркнул глава государства. - И политическая система России точно так же стабильно развивается, чтобы не допустить еще одну какую-нибудь революцию. Мы лимит свой на революции исчерпали".

Политика,Владимир Путин,
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