В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+12° в 
Пробки 7 баллов
USD 71.86EUR 83.00BRENT 82.92
Войти в почту

В Москве стартовал форум молодых дипломатов «Дипломатия Победы»

Газета.Ru
55 минут назад

С 13 по 15 октября в Москве проходит четвертый глобальный форум молодых дипломатов «Дипломатия Победы».

В Москве стартовал форум молодых дипломатов «Дипломатия Победы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мероприятие, организаторами которого выступают Совет молодых дипломатов МИД России (СМД), Федеральное агентство по делам молодежи и Дипломатическая академия МИД России, объединит 100 иностранных дипломатов из более 60 стран.

Ключевой темой текущего Форума является принципиальная важность дипломатической работы по сохранению исторической памяти, в частности, недопущение искажения итогов Второй мировой войны.

Участники Форума смогут обсудить такие актуальные вопросы, как роль СМИ в освещении исторических событий, фактор «фейк ньюз» в современных медиа, проблемы фальсификации истории, итоги формирования «ялтинско-потсдамской» системы международных отношений, решения Нюрнбергского трибунала в качестве основы исторической политики и многое другое.

Главным итогом Форума станет презентация Устава Международной ассоциации молодых дипломатов, совместная работа над которым велась в течение нескольких лет представителями разных государств, а также принятие меморандума IV глобального форума «Дипломатия Победы».

Политика,МИД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители