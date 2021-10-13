В Москве стартовал форум молодых дипломатов «Дипломатия Победы»

С 13 по 15 октября в Москве проходит четвертый глобальный форум молодых дипломатов «Дипломатия Победы».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Мероприятие, организаторами которого выступают Совет молодых дипломатов МИД России (СМД), Федеральное агентство по делам молодежи и Дипломатическая академия МИД России, объединит 100 иностранных дипломатов из более 60 стран.

Ключевой темой текущего Форума является принципиальная важность дипломатической работы по сохранению исторической памяти, в частности, недопущение искажения итогов Второй мировой войны.

Участники Форума смогут обсудить такие актуальные вопросы, как роль СМИ в освещении исторических событий, фактор «фейк ньюз» в современных медиа, проблемы фальсификации истории, итоги формирования «ялтинско-потсдамской» системы международных отношений, решения Нюрнбергского трибунала в качестве основы исторической политики и многое другое.