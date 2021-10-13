Поклонская пригласила россиян в Кабо-Верде

Экс-депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская посоветовала россиянам посетить островное государство Кабо-Верде, куда она была назначена послом, и увидеть страну «своими глазами». Об этом пишет NEWS.ru.

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Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Она стала третьей действующей женщиной-послом России. Кроме Поклонской, в настоящий момент Воробьева представляет интересы страны в Индонезии, а Митрофанова в Болгарии.

Экс-депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма, комментируя свое назначение, подчеркнула, что готова «выполнять свой долг и свою миссию по укреплению добрых отношений между Россией и Кабо-Верде». А также в качестве посла она намерена оказывать соотечественникам «необходимое содействие, чтобы они чувствовали себя комфортно и уютно».

«Рекомендую всем, кто рассказывает про качества страны Кабо-Верде, посетить и увидеть ее своими глазами. Потому что в любом случае я всем с учетом того, что буду находиться в этой стране, буду рада», - заявила Наталья Поклонская.

Она назвала свое назначение «большой честью и ответственностью» и заметила, что готова работать на этой должности столько, сколько нужно.