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Поклонская пригласила россиян в Кабо-Верде

Алиса Селезнёва
55 минут назад

Экс-депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская посоветовала россиянам посетить островное государство Кабо-Верде, куда она была назначена послом, и увидеть страну «своими глазами». Об этом пишет NEWS.ru.

Поклонская пригласила россиян в Кабо-Верде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Она стала третьей действующей женщиной-послом России. Кроме Поклонской, в настоящий момент Воробьева представляет интересы страны в Индонезии, а Митрофанова в Болгарии.

Экс-депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма, комментируя свое назначение, подчеркнула, что готова «выполнять свой долг и свою миссию по укреплению добрых отношений между Россией и Кабо-Верде». А также в качестве посла она намерена оказывать соотечественникам «необходимое содействие, чтобы они чувствовали себя комфортно и уютно».

«Рекомендую всем, кто рассказывает про качества страны Кабо-Верде, посетить и увидеть ее своими глазами. Потому что в любом случае я всем с учетом того, что буду находиться в этой стране, буду рада», - заявила Наталья Поклонская.

Она назвала свое назначение «большой честью и ответственностью» и заметила, что готова работать на этой должности столько, сколько нужно.

Кабо-Верде - небольшая страна на островах Зеленого Мыса у западного побережья Африки, жители которой говорят на португальском.

Политика,Наталья Поклонская,Владимир Путин,Госдума,
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