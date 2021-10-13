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Путин заявил, что Украина ворует российский газ

Ura.Ru
41 минуту назад

Украине не возвращает российский газ, который хранится в ее подземных хранилищах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе форума «Российская энергетическая неделя».

Путин заявил, что Украина ворует российский газ
Фото: ТАССТАСС

«Мы требовали, чтобы нам газ наш отдали — не отдают. Некоторые безответственные политики на Украине говорят, что надо бы национализировать этот газ, который хранится в подземных хранилищах Украины, который им не принадлежит. Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа на Украине этими частными операторами», — сказал Путин.

Трансляция форума идет на телеканале «Россия 24».

Путин пообещал рекордные поставки газа

Президент также заявил, что в случае увеличения транзита газа через Украину, ГТС может не выдержать давления и лопнуть. Он также подчеркнул, что Россия поставляет через Украину больше газа, чем должна, пишет телеканал 360. Президент также призвал «Газпром» не увеличивать поставки газа в обход Украины, сообщает «Национальная служба новостей».

Политика,Владимир Путин,Газпром,Телеканал "360° Подмосковье",
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