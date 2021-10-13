Путин заявил, что Украина ворует российский газ

Украине не возвращает российский газ, который хранится в ее подземных хранилищах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе форума «Российская энергетическая неделя».
«Мы требовали, чтобы нам газ наш отдали — не отдают. Некоторые безответственные политики на Украине говорят, что надо бы национализировать этот газ, который хранится в подземных хранилищах Украины, который им не принадлежит. Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа на Украине этими частными операторами», — сказал Путин.
Трансляция форума идет на телеканале «Россия 24».
Президент также заявил, что в случае увеличения транзита газа через Украину, ГТС может не выдержать давления и лопнуть. Он также подчеркнул, что Россия поставляет через Украину больше газа, чем должна, пишет телеканал 360. Президент также призвал «Газпром» не увеличивать поставки газа в обход Украины, сообщает «Национальная служба новостей».