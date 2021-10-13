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Патрушев обвинил США в разрыве отношений России с Украиной и Грузией

Анна Безрукова
1 час назад

Внимание Соединенных Штатов, как и ранее, нацелено на пространство СНГ, американские власти пытаются разорвать экономические и культурные связи РФ с Украиной и Грузией. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на церемонии открытия XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ, передает РИА Новости.

Патрушев обвинил США в разрыве отношений России с Украиной и Грузией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

“В фокусе основного внимания властей США остается пространство СНГ. Реализуются меры, направленные на стимулирование экономического и культурного разъединения России с Украиной и Грузией”, — отметил Патрушев.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд оценила переговоры в МИД РФ как конструктивные. Нуланд находится в российской столице с 11 октября. Кроме встреч с дипломатами, у она переведет переговоры с замруководителя администрации Кремля Дмитрием Козаком и с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Главной темой встреч она назвала стабильные и предсказуемые отношения России и США.

Также ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о стремлении США поссорить РФ и Европу.

“Соединенные Штаты это не скрывают, они прямо заявляют, что сотрудничество с Россией вступает в противоречие с интересами энергобезопасности Европы. Они хотят нас прямо рассорить в этой сфере. Сократить нашу взаимозависимость", - сказал Лавров в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.

Кроме этого, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Европа зависит на 35% от поставок газа из РФ.

Политика,Виктория Нуланд,Дмитрий Козак,Николай Патрушев,Юрий Ушаков,Сергей Лавров,Администрация Президента РФ,Совет безопасности РФ,МИД,РИА Новости,
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