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Кадыров не нашел «шайтанов» в Турции

Деловая газета "Взгляд"
6 минут назад

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал видео, на котором он вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и блогером Гусейном Гасановым находится в Турции.

Кадыров заявил, что в Турции "шайтанов нет"
Фото: ТАССТАСС

На видео, опубликованном в Instagram, Кадыров заявил: «Говорили, что в Турции шайтаны. Я не вижу. Здесь красивые люди, шайтанов нет». Дудаев сказал: «Говорили, что все боятся сюда приезжать». Они сообщили, что посетили несколько турецких городов, «бывают ночью, утром, днем». Кадыров и Дудаев предположили, что «шайтаны» сбежали, передает РИА «Новости».

По словам Дудаева, они так и «не встретили ни одного «грозного» горлопана из тех, кто ранее делал угрожающие и смешные заявления о том, что здесь они что-то покажут». Он полагает, что эти «горлопаны» просто «скрылись, чтобы «переждать до лучших времен». По мнению Дудаева, они возобновят «угрозы», когда Кадыров вернется в Чечню – «Рамзан Ахматович обладает удивительным качеством быстрого излечения у таких персонажей всех их понтов и дерзости одним своим присутствием».

Напомним, источник в турецкой полиции сообщил, что по подозрению в шпионаже и подготовке нападения на иностранцев в Турции задержаны шесть граждан России, все они оказались выходцами из Чечни.

Политика,Гусейн Гасанов,Рамзан Кадыров,РИА Новости,
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