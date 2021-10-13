Утвержден единый план по целям развития России

"Единый план - это "переходник" между национальными целями и инструментами их достижения. В нем каждая наццель детализирована до конкретных практических результатов - улучшений, изменений, на которые предстоит выйти, закреплены ответственные. Все они включены в нацпроекты, госпрограммы - плановую работу правительства. Каждое действие обеспечено рублем: заложены средства в трехлетнем бюджете. Иными словами, в едином плане обозначено, что, как и когда будет сделано для увеличения продолжительности жизни граждан, снижения бедности, улучшения качества жизни в регионах", - рассказали в пресс-службе минэкономразвития.