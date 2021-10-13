«Маниакальная настойчивость»: Антонов об инициативах США против РФ

Новые инициативы в американском Конгрессе по антироссийским санкциям создают иллюзию борьбы с врагами и показывают желание «обрушить» отношения между Москвой и Вашингтоном, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в США Анатолия Антонова.

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Так дипломат высказался о публикации о том, что в конгрессмены предлагают ввести ограничительные меры против еще 35 россиян. Настойчивость законодателей США обрушить российско-американские отношения Антонов назвал «маниакальной».

«Новая попытка наложить ограничения на 35 россиян под совершенно надуманным предлогом – яркое тому подтверждение», — заявил посол.

Он не исключил, что таким образом на Капитолии хотят создать перед избирателями иллюзию «борьбы с врагами Америки», которых парламентарии сами и выдумывают. Антонов считает, что конгрессменам следовало бы заниматься решением насущных проблем своей страны.

Дипломат призвал членов конгресса отказаться от деструктивных подходов и «сбросить антироссийские шоры» и вести конструктивный и взаимоуважительный диалог с Россией, «в том числе для совместного преодоления множащихся глобальных вызовов».