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Антонов прокомментировал новые санкционные инициативы в США

Елена Прошина
20 минут назад

Новые инициативы в американском Конгрессе по антироссийским санкциям создают иллюзию борьбы с врагами и показывают желание «обрушить» отношения между Москвой и Вашингтоном, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в США Анатолия Антонова.

«Маниакальная настойчивость»: Антонов об инициативах США против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так дипломат высказался о публикации о том, что в конгрессмены предлагают ввести ограничительные меры против еще 35 россиян. Настойчивость законодателей США обрушить российско-американские отношения Антонов назвал «маниакальной».

«Новая попытка наложить ограничения на 35 россиян под совершенно надуманным предлогом – яркое тому подтверждение», — заявил посол.

Он не исключил, что таким образом на Капитолии хотят создать перед избирателями иллюзию «борьбы с врагами Америки», которых парламентарии сами и выдумывают. Антонов считает, что конгрессменам следовало бы заниматься решением насущных проблем своей страны.

Дипломат призвал членов конгресса отказаться от деструктивных подходов и «сбросить антироссийские шоры» и вести конструктивный и взаимоуважительный диалог с Россией, «в том числе для совместного преодоления множащихся глобальных вызовов».

Тем временем, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд обсудили на встрече в Москве состояние и перспективы развития отношений между двумя странами. В ходе беседы внимание было уделено вопросам функционирования загранпредставительств России и США на территории двух стран.

Политика,Виктория Нуланд,Сергей Рябков,Анатолий Антонов,РИА Новости,
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