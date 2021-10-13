«Маниакальная настойчивость»: Антонов об инициативах США против РФ

Новые инициативы в американском Конгрессе по антироссийским санкциям создают иллюзию борьбы с врагами и показывают желание «обрушить» отношения между Москвой и Вашингтоном, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в США Анатолия Антонова.
Так дипломат высказался о публикации о том, что в конгрессмены предлагают ввести ограничительные меры против еще 35 россиян. Настойчивость законодателей США обрушить российско-американские отношения Антонов назвал «маниакальной».
«Новая попытка наложить ограничения на 35 россиян под совершенно надуманным предлогом – яркое тому подтверждение», — заявил посол.
Он не исключил, что таким образом на Капитолии хотят создать перед избирателями иллюзию «борьбы с врагами Америки», которых парламентарии сами и выдумывают. Антонов считает, что конгрессменам следовало бы заниматься решением насущных проблем своей страны.
Дипломат призвал членов конгресса отказаться от деструктивных подходов и «сбросить антироссийские шоры» и вести конструктивный и взаимоуважительный диалог с Россией, «в том числе для совместного преодоления множащихся глобальных вызовов».
Тем временем, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд обсудили на встрече в Москве состояние и перспективы развития отношений между двумя странами. В ходе беседы внимание было уделено вопросам функционирования загранпредставительств России и США на территории двух стран.