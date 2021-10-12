Путин и Пашинян встретились в Кремле. Видео

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник встретились в Кремле, чтобы "сверить часы" перед предстоящим саммитом СНГ, который пройдет в Минске в пятницу.

"Скоро у нас саммит СНГ. Мне хотелось бы с вами сверить часы по этому направлению, и, разумеется, по основным вопросам нашего взаимодействия. В том числе урегулирование в регионе на сегодняшний день и в долгосрочной перспективе", - сказал Путин.

Кроме того, ожидается, что в рамках встречи будет затронут вопрос реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от девятого ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе.