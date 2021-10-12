Путин назначил нового врио главы Ярославской области

Президент России Владимир Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Михаила Евраева врио губернатора Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Евраев является выпускником третьего потока в так называемой «школе губернаторов».
Бывшего губернатора области Дмитрия Миронова, ранее ушедшего в отставку, Путин назначил своим помощником.
«Назначить Миронова Дмитрия Юрьевича помощником президента Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области по собственному желанию», — говорится в сообщении.
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.