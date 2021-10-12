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Путин назначил Михаила Евраева врио губернатора Ярославской области

Газета.Ruиещё 2
51 минуту назад

Президент России Владимир Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Михаила Евраева врио губернатора Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин назначил нового врио главы Ярославской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Евраев является выпускником третьего потока в так называемой «школе губернаторов».

Бывшего губернатора области Дмитрия Миронова, ранее ушедшего в отставку, Путин назначил своим помощником.

«Назначить Миронова Дмитрия Юрьевича помощником президента Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Политика,Михаил Евраев,Дмитрий Миронов,Владимир Путин,РАНХиГС,ВШЭ,Сбербанк России,
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