МИД обратился к США с предложением по санкциям

Российская сторона предложила США снять все ограничения по функционированию дипломатических представительств двух стран. Об этом заявили в МИД России по итогам переговоров замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.

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«Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что российская сторона предложила снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет.