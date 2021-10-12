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МИД России предложил США снять ограничения в работе диппредставительств

RT на русском
53 минуты назад

Российская сторона предложила США снять все ограничения по функционированию дипломатических представительств двух стран. Об этом заявили в МИД России по итогам переговоров замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.

МИД обратился к США с предложением по санкциям
Фото: ТАССТАСС

«Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что российская сторона предложила снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет.

В МИД рассказали, что получили в обмен на визит Нуланд

Ранее Рябков заявил, что Соединённые Штаты не выражают готовности восстановить численность своего посольства в России.

Политика,Виктория Нуланд,Сергей Рябков,МИД,
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