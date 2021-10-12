В МИД РФ обвинили Гаагу в спасении Киева от ответственности по делу MH17

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что рекомендацией завершить дополнительное расследование крушения пассажирского самолета Boeing рейса MH17 над Донбассом в 2014 году официальная Гаага пытается спасти украинские власти от любой ответственности, пишет ТАСС со ссылкой на распространенный во вторник комментарий Захаровой.

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Ранее в СМИ появилась информация о намерении МИД Нидерландов рекомендовать завершить работу по дополнительному расследованию ситуации с незакрытием воздушного пространства над зоной внутреннего вооруженного конфликта в Донбассе, которая привела к крушению Boeing.

Захарова удивилась, что голландский МИД пришел к выводу, что работа в этом направлении нецелесообразна.

«Такой демарш, по своей сути, является лишь очередным подтверждением, что официальная Гаага игнорирует очевидное и озабочена лишь тем, как лучше "перевести стрелки" с Киева на Москву и спасти от любой ответственности украинские власти». – подчеркнула Захарова.

Она считает, что такое решение ведет не к установлению истины, а к дальнейшей политизации ситуации вокруг расследования катастрофы. По словам Захаровой, в связи с этим не приходится рассчитывать на непредвзятость или объективность расследования.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Нидерланды вместо того, чтобы проанализировать действия властей Украины накануне катастрофы, которые она назвала «противоправными», продолжают обвинять во всем Россию.

Захарова добавила, что если верить рассекреченным данным, которые попали к голландским журналистам, украинские власти открыто заявили о невозможности обеспечить безопасность своего воздушного пространства.

«Если это не доказательство ответственности Украины, то что это?» – подчеркнула Захарова.