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В МИД России раскрыли, что получили в обмен на визит Нуланд

Алиса Селезнёва
1 час назад

В обмен на визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву американскую визу получил и.о. замдиректора департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Константин Воронцов. Об этом заявил РИА Новости замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Виктория Нуланд прибыла в Москву в понедельник, 11 октября. Ее визит продлится до 13 октября. Известно, что у заместителя госсекретаря США планируются встречи с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.

«Предельно откровенно»: Рябков оценил переговоры с Нуланд

Сегодня в российском дипломатическом ведомстве прошли переговоры Виктории Нуланд и Сергея Рябкова. Комментируя встречу, замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что пока позиции сторон «плохо стыкуются», но разговор был «предельно откровенным» и полезным.

По словам Рябкова, в обмен на то, чтобы Виктория Нуланд смогла приехать на переговоры в Москву, один из россиян получил визу США.

«Константин Воронцов - исполняющий обязанности заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями, глава российской делегации в Комиссии по разоружению, ведущий наш представитель на Первом комитете Генассамблеи ООН», - пояснил он.

При этом дипломат подчеркнул, что в министерстве «удовлетворены тем, что такой размен все-таки произошел».

Политика,Видео,Константин Воронцов,Виктория Нуланд,Сергей Рябков,Дмитрий Козак,Юрий Ушаков,Администрация Президента РФ,Генассамблея ООН,МИД,РИА Новости,
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