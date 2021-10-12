Рекомендации завершить работу по дополнительному расследованию крушения Boeing MH17 свидетельствуют о намерении Гааги «перевести стрелки» с Киева на Москву и о необъективности самого расследования. Это ведёт к дальнейшей политизации всей ситуации, заявила в своём комментарии официальный представитель МИД России Мария Захарова. Её слова приводит ТАСС.

По словам Захаровой, решение завершить дополнительное расследование лишь подтверждает, что официальная Гаага озабочена лишь тем, как «перевести стрелки» с Киева на Москву и спасти от ответственности украинские власти, нёсшие ответственность за воздушное пространство. Таким образом, рассчитывать на непредвзятость и объективность расследования по-прежнему не приходится.

И это при том, что украинские власти, если верить рассекреченным сведениям, попавшим в руки голландских журналистов, сами в открытую расписались в невозможности обеспечить безопасность своего воздушного пространства. Если это не доказательство ответственности Украины, то что это? — задала риторический вопрос официальный представитель МИД РФ.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Окончательное решение по этому делу планируется вынести до конца 2022 года.