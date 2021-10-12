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Захарова упрекнула Нидерланды в выгораживании Украины по делу Boeing MH17

News.ru
28 минут назад

Рекомендации завершить работу по дополнительному расследованию крушения Boeing MH17 свидетельствуют о намерении Гааги «перевести стрелки» с Киева на Москву и о необъективности самого расследования. Это ведёт к дальнейшей политизации всей ситуации, заявила в своём комментарии официальный представитель МИД России Мария Захарова. Её слова приводит ТАСС.

По словам Захаровой, решение завершить дополнительное расследование лишь подтверждает, что официальная Гаага озабочена лишь тем, как «перевести стрелки» с Киева на Москву и спасти от ответственности украинские власти, нёсшие ответственность за воздушное пространство. Таким образом, рассчитывать на непредвзятость и объективность расследования по-прежнему не приходится.

И это при том, что украинские власти, если верить рассекреченным сведениям, попавшим в руки голландских журналистов, сами в открытую расписались в невозможности обеспечить безопасность своего воздушного пространства. Если это не доказательство ответственности Украины, то что это? — задала риторический вопрос официальный представитель МИД РФ.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Окончательное решение по этому делу планируется вынести до конца 2022 года.

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Ранее стало известно, что Нидерланды приняли решение не проводить расследование по вине Украины из-за незакрытого воздушного пространства над восточной частью Украины в день крушения малайзийского Boeing в 2014 году. Решение властей основывается на 176-страничном докладе, подготовленном Фондом безопасности полётов, в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолётов над зонами конфликтов.

Политика,Видео,Мария Захарова,Boeing,СБУ,МИД,ИТАР-ТАСС,
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