"Отложат в долгий ящик": политолог о курильском вопросе

Заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисидо о суверенитете его страны над Курилами показывает неготовность новой администрации Японии решать этот вопрос. Таким мнением поделился с "Рамблером" генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Ничего удивительного тут нет, я думаю, что в МИД и руководстве России об этой позиции знают и никаких иллюзий не питают. Из чего можно сделать вывод, что обе стороны готовы отложить вопрос в "долгий ящик", чтобы вернуться к нему при более благоприятном стечении обстоятельств"

Кортунов отметил, что по его мнению, наибольшую переговороспособность по вопросу Южных Курил демонстрировал премьер-министр Синдзо Абэ, управлявший страной в 2012 - 2020 годах.

"Это заявление подтверждает вывод о том, что наилучшие возможности для достижения компромисса у нас были при премьер-министре Абэ. Тогда был разговор о нескольких вариантах решения этого вопроса, а японская сторона готова была идти значительно дальше в учете российских интересов"

Возвращение Кисидо к жесткой риторике относительно Курил Кортунов считает контрпродуктивным, а шансы подписать наконец мирный договор с новой администрацией считает близкими к нулю.

"Нынешний премьер министр вернулся к идее восстановления японского суверенитета над Южными Курилами или, как они их называют, северными территориями. К сожалению, шансы на подписание мирного договора сейчас приближаются к нулю. Без решения территориального вопроса договор подписан быть не может, а условия для его подписания сейчас намного более жесткие для России, чем при Абэ"

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил на дебатах в парламенте страны, что суверенитет его страны распространяется в том числе и на Южные Курилы.

В Кремле жестко отреагировали на это заявление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив, что эта территория является частью РФ и напомнив, что президент Владимир Путин неоднократно демонстрировал волю к урегулированию курильского вопроса.