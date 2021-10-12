«Хватит! О чем тогда думали целый год? Неправильно было сделано Сейчас там машина перевернется на трассе, и что будет? Не можем мы себе этого позволить, понимаете? Жизнь людей — это приоритет! Вы как-то поймите для себя это, поставьте правильные задачи. Конечно, это дорогие решения! А что вы думали, это дешево что ли будет? Зато это навечно», – заявил глава региона.