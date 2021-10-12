Глава Якутии Айсен Николаев ударил кулаком по столу во время пленарного совещания с премьер-министром республики Андреем Тарасенко, которое проходило в минувший понедельник. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Николаева.
Руководителя субъекта России не удовлетворили решения, связанные с кислородными станциями. По его мнению, нужно было сразу идти по пути кислородных станций, о чем ранее просили многие врачи. На это глава республиканского правительства заявил, что кислород возят из Хабаровска.
«Хватит! О чем тогда думали целый год? Неправильно было сделано Сейчас там машина перевернется на трассе, и что будет? Не можем мы себе этого позволить, понимаете? Жизнь людей — это приоритет! Вы как-то поймите для себя это, поставьте правильные задачи. Конечно, это дорогие решения! А что вы думали, это дешево что ли будет? Зато это навечно», – заявил глава региона.