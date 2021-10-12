Володин избран спикером нового состава Госдумы

Спикером Госдумы большинством голосов избран Вячеслав Володин, который и возглавлял нижнюю палату парламента и пошлого созыва. Об этом пишет РИА Новости.
С 17 по 19 сентября в России прошли выборы депутатов Госдумы, победу на которых одержала «Единая Россия». С учетом данных по одномандатным округам в Думу прошли представители восьми партий: «Единой России», КПРФ, «Справедливой России - За правду», ЛДПР, «Новых людей», «Родины», «Гражданской платформы» и Партии роста.
Сегодня депутаты Госдумы собрались на первое пленарное заседание. На нем прошли выборы председателя нижней палаты парламента и его заместителей, а также должны быть утверждены руководители думских комитетов.
Вячеслава Володина на должность спикера Госдумы выдвинула фракция «Единая Россия», коммунисты предложили Дмитрия Новикова.
Кандидатуру Володина поддержали 360 парламентариев из 421 присутствовавших на заседании. Первыми вице-спикерами стали Александр Жуков («Единая Россия») и Иван Мельников (КПРФ).