Володин избран спикером нового состава Госдумы

Спикером Госдумы большинством голосов избран Вячеслав Володин, который и возглавлял нижнюю палату парламента и пошлого созыва. Об этом пишет РИА Новости.

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С 17 по 19 сентября в России прошли выборы депутатов Госдумы, победу на которых одержала «Единая Россия». С учетом данных по одномандатным округам в Думу прошли представители восьми партий: «Единой России», КПРФ, «Справедливой России - За правду», ЛДПР, «Новых людей», «Родины», «Гражданской платформы» и Партии роста.

Сегодня депутаты Госдумы собрались на первое пленарное заседание. На нем прошли выборы председателя нижней палаты парламента и его заместителей, а также должны быть утверждены руководители думских комитетов.

Вячеслава Володина на должность спикера Госдумы выдвинула фракция «Единая Россия», коммунисты предложили Дмитрия Новикова.