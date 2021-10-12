Дума может перейти на удаленку

«Должны быть введены ограничения и на посещения здания Госдумы, и на (посещения) предприятий питания, и (необходимо) работать во вторник и четверг. Надо мерить температуру на входе. Комитеты могут использовать дистанционный формат, чтобы работа не прерывалась. На сегодня 70% депутатов вакцинировано. Этого мало», - пояснил он.