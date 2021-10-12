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Дума может перейти на удаленку

Алиса Селезнёва
56 минут назад

Вакцинировано от коронавируса около 70% депутатов Государственной думы России, этого мало и возможен переход на дистанционный формат работы. Об этом, по данным РИА Новости, заявил сегодня на первом заседании обновленного состава нижней палаты парламента депутат Вячеслав Володин.

«Должны быть введены ограничения и на посещения здания Госдумы, и на (посещения) предприятий питания, и (необходимо) работать во вторник и четверг. Надо мерить температуру на входе. Комитеты могут использовать дистанционный формат, чтобы работа не прерывалась. На сегодня 70% депутатов вакцинировано. Этого мало», - пояснил он.

Сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский также сообщил, что 11 депутатов Думы восьмого созыва попали в больницу в связи с заражением коронавирусом.

В свою очередь главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что медучреждение стремительно наполняется пациентами с коронавирусом и сложилась непростая ситуация в реанимационном отделении. Стремительный рост заболеваемости врач связал с недостаточным числом вакцинированных россиян, началом учебного года, окончанием периода отпусков и традиционным осенним подъемом инфекционных заболеваний.

Политика,Видео,Денис Проценко,Владимир Жириновский,Вячеслав Володин,ЛДПР,Госдума,
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