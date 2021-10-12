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11 депутатов пропустили открытие новой Думы из-за коронавируса

Анна Безрукова
1 час назад

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что 11 депутатов восьмого созыва попали в больницу с коронавирусом и пропустили открытие новый Думы. Об этом передает ТАСС.

11 депутатов пропустили открытие новой Думы из-за коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы 1,5 года назад сказали, чтобы носили маски и перчатки. Не послушались, вот и получили - пять депутатов ушли из жизни, 11 еще не вошли в здание Думы, а уже оказались в больнице. Они еще не вошли в здание. Их избрали депутатами, но они уже в больнице, на скорой помощи их увезли», - уточнил Жириновский представителям СМИ.

Политик также добавил, что «по всей стране, по всей планете Земля требуется тотальная дезинфекция».

«В России умирают тысячи человек - это что такое? Элементарно не соблюдаются правила защиты», - возмутился лидер ЛДПР.

Напомним, Госдума нового восьмого созыва во вторник 12 октября проведет свое первое пленарное заседание, депутаты выберут председателя палаты, его заместителей и утвердят руководителей комитетов Думы.

Ранее сообщалось, что количество смертей из-за коронавируса в России за последние сутки увеличилось на 973 против 957 днем ранее и составило 218 345.

Прирост в абсолютном выражении оказался максимальным с начала пандемии. Помимо этого, уже в течение семи дней подряд в стране регистрируют свыше 900 смертей из-за COVID-19 в сутки.

Условная летальность нового заболевания (окончательный показатель можно будет установить только после окончания эпидемии) выросла до 2,79%, сообщили в штабе.

Политика,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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