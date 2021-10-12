11 депутатов пропустили открытие новой Думы из-за коронавируса

«Мы 1,5 года назад сказали, чтобы носили маски и перчатки. Не послушались, вот и получили - пять депутатов ушли из жизни, 11 еще не вошли в здание Думы, а уже оказались в больнице. Они еще не вошли в здание. Их избрали депутатами, но они уже в больнице, на скорой помощи их увезли», - уточнил Жириновский представителям СМИ.