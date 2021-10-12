Мэр Пензы подал заявление об отставке

Мэр Пензы Андрей Лузгин подал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Фото: Официальный сайт администрации города Пензы Официальный сайт администрации города Пензы

Там отметили, что Лузгин занимал должность мэра Пензы в течение двух лет.

Ранее глава крымского города Судак Игорь Степиков заявил об уходе с должности по собственному желанию. По его словам, фоновых причин для ухода с поста нет.