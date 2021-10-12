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Мэр Пензы подал заявление об отставке

Lenta.ruиещё 12
1 час назад

Мэр Пензы Андрей Лузгин подал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Мэр Пензы подал заявление об отставке
Фото:  Официальный сайт администрации города Пензы Официальный сайт администрации города Пензы

Там отметили, что Лузгин занимал должность мэра Пензы в течение двух лет.

Ранее глава крымского города Судак Игорь Степиков заявил об уходе с должности по собственному желанию. По его словам, фоновых причин для ухода с поста нет.

Кроме того, об уходе по собственному желанию сообщил мэр Белгорода Юрий Галдун. В среду, 13 октября, его заявление должны рассмотреть в совете депутатов на внеочередном заседании.

Политика,Андрей Лузгин,
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