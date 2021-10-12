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Лавров отреагировал на обещание талибов бороться с терроризмом

News.ru
27 минут назад

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) должны выполнять свои обещания по созданию инклюзивного правительства и борьбе с терроризмом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также напомнил, что талибы намерены бороться с наркотрафиком. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров отреагировал на обещание талибов бороться с терроризмом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Талибы заявили, что намерены бороться с наркотрафиком и терроризмом, не проецировать нестабильность на соседние государства, добиваться создания инклюзивного правительства, — сказал Лавров, выступая на встрече глав МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

По его мнению, НАТО после ухода из Афганистана стремится передислоцировать свои силы в Азию и направить в регион потоки афганских беженцев. Сейчас важно, чтобы вооружение Альянса в этой стране не использовали в деструктивных целях.

Раскрыты источники доходов «Талибана»

16 августа движение «Талибан» окончательно захватило весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.

Политика,Сергей Лавров,Талибан,НАТО,МИД,РИА Новости,
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