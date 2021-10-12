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Baijiahao: пророчество Путина о США начинает сбываться

Газета.Ruиещё 1
47 минут назад

Китайский портал Baijiahao опубликовал статью, в которой говорится, что «пророческие» слова президента России Владимира Путина о судьбе США начинают сбываться. Материал перевел mk.ru.

Китайский портал: пророчество Путина о США начинает сбываться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В материале отмечается, что ранее Путин предупреждал, что антироссийские санкции, введенные США, негативно скажутся на самих американцах. Так, американское общество уже переживает политический, культурный, социальный кризис на фоне противостояния республиканцев и демократов, пишут китайские обозреватели.

«Слова Путина означают, по сути, что главным врагом Соединенных Штатов на протяжении всего это времени была вовсе не Россия, а сами США», — отмечается в статье.

При этом решить проблемы за счет мировой гегемонии Соединенным Штатам не удастся, американскому руководству следует заняться решением внутренних проблем, а не вмешиваться в дела других стран, считают аналитики Baijiahao.

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Ранее в июне, комментируя предстоящую встречу с президентом США Джо Байденом, Путин заявил, что Соединенные Штаты идут по пути Советского Союза, допуская типичные для «империй» ошибки. Главной же проблемой всех империй является то, что «им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки».

Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,Московский комсомолец,
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