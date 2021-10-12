Китайский портал: пророчество Путина о США начинает сбываться

Китайский портал Baijiahao опубликовал статью, в которой говорится, что «пророческие» слова президента России Владимира Путина о судьбе США начинают сбываться. Материал перевел mk.ru.

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В материале отмечается, что ранее Путин предупреждал, что антироссийские санкции, введенные США, негативно скажутся на самих американцах. Так, американское общество уже переживает политический, культурный, социальный кризис на фоне противостояния республиканцев и демократов, пишут китайские обозреватели.

«Слова Путина означают, по сути, что главным врагом Соединенных Штатов на протяжении всего это времени была вовсе не Россия, а сами США», — отмечается в статье.

При этом решить проблемы за счет мировой гегемонии Соединенным Штатам не удастся, американскому руководству следует заняться решением внутренних проблем, а не вмешиваться в дела других стран, считают аналитики Baijiahao.