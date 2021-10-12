СМИ объяснили исключение Нуланд из черного списка России

Одной из причин исключения заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд из черного списка России стало то, что на данный момент она занимает официальную должность в американской администрации. Об этом стало известно газете «Известия» от высокопоставленного российского источника.

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«Туда ее внесли, когда она работала в негосударственной организации. Теперь же нам надо с ней работать», — объяснил собеседник издания.

Визит Нуланд в Москву проходит 11-13 октября. У нее состоятся встречи с руководством МИД России и с замглавы администрации президента Дмитрием Козаком. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 10 октября объяснила, что предложение о визите Нуланд поступило со стороны США. Москва согласилась на это в обмен на исключение некоторых россиян из санкционного списка