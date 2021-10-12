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Стала известна причина исключения Нуланд из черного списка России

Lenta.ru
15 минут назад

Одной из причин исключения заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд из черного списка России стало то, что на данный момент она занимает официальную должность в американской администрации. Об этом стало известно газете «Известия» от высокопоставленного российского источника.

СМИ объяснили исключение Нуланд из черного списка России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Туда ее внесли, когда она работала в негосударственной организации. Теперь же нам надо с ней работать», — объяснил собеседник издания.

Визит Нуланд в Москву проходит 11-13 октября. У нее состоятся встречи с руководством МИД России и с замглавы администрации президента Дмитрием Козаком. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 10 октября объяснила, что предложение о визите Нуланд поступило со стороны США. Москва согласилась на это в обмен на исключение некоторых россиян из санкционного списка

В качестве помощника госсекретаря США Виктория Нуланд принимала активное участие в Евромайдане на Украине, часто посещая Киев в разгар акций протеста. С 2019 года она находилась в черном списке Москвы, ей было запрещено въезжать на территорию России.

Политика,Черный список,Виктория Нуланд,Мария Захарова,Дмитрий Козак,Администрация Президента РФ,МИД,газета "Известия",
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