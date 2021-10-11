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Путин провел телефонный разговор с Макроном и Меркель

Вечерняя Москваиещё 2
1 час назад

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 11 октября.

Путин поговорил с Макроном и Меркель
Фото: Администрация президента РФАдминистрация президента РФ

— Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, — говорится в сообщении.

Главы государств обсудили ситуацию в связи с «пробуксовкой процесса» разрешения конфликта на Украине. Стороны подчеркнули заинтересованность в координации усилий трех стран в «нормандском формате».

Кроме того, Путин, Меркель и Макрон отметили важность реализации Минских соглашений как безальтернативной основы урегулирования. Российский лидер в ходе разговора «дал принципиальную оценку» Киеву, который «упорно уклонялся» от выполнения обязательств по Минским соглашениям.

Лидеры из-за ситуации на юго-востоке Украины поручили политическим советникам и МИД ускорить работу и контакты по линии «нормандской четверки». Министры иностранных дел, как отмечается, будут вести дело к проведению в этом формате встречи на собственном уровне.

Одной из тем разговора стали также вопросы, касающиеся борьбы с терроризмом в Африке, отмечается на сайте Кремля.

Политика,Эммануэль Макрон,Ангела Меркель,Владимир Путин,МИД,
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