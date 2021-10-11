Путин встретился с Мироновым

Президент продолжил серию встреч с лидерами партий, которые будут работать в Госдуме восьмого созыва. На этот раз - с лидером думской фракции "Справедливой России - За правду" Сергеем Мироновым.

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Встреча, как и две предыдущие, на прошлой неделе (с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и лидером КПРФ Геннадием Зюгановым) прошла в закрытом режиме. Миронов рассказал главе государства о ряде партийных инициатив.