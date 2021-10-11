В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+7° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.64EUR 82.93BRENT 83.65
Войти в почту

Путин встретился с Мироновым

Российская Газетаиещё 1
15 часов назад

Президент продолжил серию встреч с лидерами партий, которые будут работать в Госдуме восьмого созыва. На этот раз - с лидером думской фракции "Справедливой России - За правду" Сергеем Мироновым.

Путин встретился с Мироновым
Фото: ТАССТАСС

Встреча, как и две предыдущие, на прошлой неделе (с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и лидером КПРФ Геннадием Зюгановым) прошла в закрытом режиме. Миронов рассказал главе государства о ряде партийных инициатив.

В ходе беседы "состоялся обмен мнениями по итогам прошедших выборов, а также разговор о планах фракции на работу в Госдуме", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политика,Геннадий Зюганов,Владимир Жириновский,Сергей Миронов,Дмитрий Песков,КПРФ,ЛДПР,Справедливая Россия,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители