В офисе Зеленского ответили на статью Медведева об Украине

«Если от имени государства допускается подобная стилистика, то дела плохи. Если подобный текст публикуется еще и в день начала визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, который тщательно готовился, то явно кто-то пытается не только сохранить, но и усилить курс на конфронтацию», - заявил Подоляк изданию «Украинская правда».