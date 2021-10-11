В офисе Зеленского ответили на статью Медведева об Украине

В офисе украинского президента Владимира Зеленского сочли статью зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об Украине направленной на усиление конфронтации. Такое мнение высказал советник руководителя офиса Михаил Подоляк, передает ТАСС.
«Если от имени государства допускается подобная стилистика, то дела плохи. Если подобный текст публикуется еще и в день начала визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, который тщательно готовился, то явно кто-то пытается не только сохранить, но и усилить курс на конфронтацию», - заявил Подоляк изданию «Украинская правда».
Он отметил, что Киев тем не менее «обращает внимание только на позицию действующего президента России».
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал статью для издания «Коммерсант», в которой назвал переговоры с руководителями Украины бессмысленными.
Он отметил, что «иностранное управление» Киевом является намного более жестким, чем «взаимодействие Советского Союза с отдельными социалистическими государствами».
Медведев заявил, что украинские руководители — это «люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации». В частности, президент Украины Владимир Зеленский «полностью поменял политическую и нравственную ориентацию» и служит «наиболее оголтелым националистическим силам».