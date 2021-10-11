Путин объяснил кашель на совещании

"Не беспокойтесь, все нормально. Не только на COVID-19, на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме, так что все хорошо", - сказал Путин. "Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивнее, ничего страшного не происходит", - объяснил он.