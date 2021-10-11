Путин объяснил кашель на совещании

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что абсолютно здоров, а его кашель объясняется активностью на воздухе, пишет ТАСС.
Как сообщает агентство, на совещании с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеосвязи спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила Путину, что «все заволновались» из-за того, что он покашливал на совещании.
"Не беспокойтесь, все нормально. Не только на COVID-19, на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме, так что все хорошо", - сказал Путин. "Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивнее, ничего страшного не происходит", - объяснил он.
Ранее сообщалось, что Путин 14 сентября объявил, что уходит на некоторое время на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении. Позже уточнялось, что COVID-19 в окружении Путина из-за поздней ревакцинации заболели около 30 человек, в том числе его адъютант, с которым он работал с утра до вечера, пишет РИА Новости.