Журналистам издания The Sun, которые написали о краже формулы вакцины от коронавируса AstraZeneca, надо пройти психологическую экспертизу. Так статью The Sun оценил депутат Государственной Думы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

Он также отметил, что в подобном случае пришлось бы увольнять сотрудников агентства внешней разведки Британии MI-6 за потерю профессиональной пригодности.