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Нуланд прибыла на переговоры в Москву

Мария Иванова
29 минут назад

Заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд днем 11 октября прибыла в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Нуланд прибыла на переговоры в Москву
Фото: ReutersReuters

В столице Нуланд проведет переговоры с российскими официальными лицами.

В пресс-службе Госдепартамента ранее сообщили, что Нуланд посетит Москву с рабочим визитом, чтобы «встретиться с высокопоставленными должностными лицами и другими собеседниками для обсуждения двусторонних, региональных и глобальных вопросов».

После визита в Москву она планирует посетить Бейрут и Лондон.

В 2019 году стало известно, что Нуланд запрещен въезд в РФ. Ее внесли в черный список в ответ на американские санкционные списки в отношении российских чиновников.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Нуланд исключили из черного списка в обмен на аналогичный жест со стороны США. По данным «Коммерсанта», в обмен на разрешение для Нуланд, в Москве требовали выдать визу специалисту Департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД России.

Источники газеты заявили, что украинская тематика станет основной на встречах Нуланд в России.

Захарова подчеркивала, что визит замглавы Госдепа пройдет по инициативе американцев.

Политика,Виктория Нуланд,Мария Захарова,МИД,Госдеп США,
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