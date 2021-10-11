В Совфеде назвали правительство Украины недоговороспособным

«Настоящий диалог станет возможен только тогда, когда к власти придут реальные политики, объективно оценивающие происходящее и использующие уже имеющуюся ситуацию во благо своей страны. И такие люди есть. Но пропаганда на Украине не даст им прийти во власть в ближайшей перспективе: люди искренне верят в то, что в Крыму голод, что мы погибаем от жажды, что у нас нет электричества. Но постепенно недовольство граждан будет нарастать — это неизбежно. Люди поймут весь абсурд антироссийской политики, и тогда во власть придут настоящие люди. Причем они не будут пророссийскими. Они будут проукраинскими, здравомыслящими, понимающими, что дружба с нашей страной — выгодна прежде всего для самой Украины», — уверен Цеков.