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Нуланд назвала конструктивными переговоры в Москве

ТАССиещё 7
43 минуты назад

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд назвала конструктивной встречу с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, на которой, по ее словам, обсуждались как двусторонние, так и глобальные вопросы. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил во вторник пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц.

Нуланд оценила прошедшие в Москве переговоры
Фото: ТАССТАСС

"Заместитель госсекретаря Нуланд: сегодня [прошли] конструктивные встречи для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов с партнерами в МИД РФ", - сообщил Ребхольц.

Переговоры Рябкова и Нуланд прошли во вторник в МИД РФ и продолжались более полутора часов. Заместитель госсекретаря будет находиться в России с визитом до 13 октября, запланированы ее встречи с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и с заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком. Во встрече Рябкова и Нуланд, как отметили в министерстве, также принял участие замглавы Минобороны России Александр Фомин.

По итогам встречи Рябков заявил, что обсудил с Нуланд стратегическую стабильность и перспективы в этой сфере. Замглавы МИД РФ на переговорах выразил озабоченность России в связи с созданием Австралией, Великобританией и США формата AUKUS. Он также сообщил, что Россия и США планируют провести специализированные консультации по визовым вопросам и работе дипломатических представительств.

Политика,Александр Фомин,Виктория Нуланд,Сергей Рябков,Дмитрий Козак,Юрий Ушаков,Администрация Президента РФ,Министерство обороны,МИД,
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