Нуланд оценила прошедшие в Москве переговоры

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд назвала конструктивной встречу с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, на которой, по ее словам, обсуждались как двусторонние, так и глобальные вопросы. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил во вторник пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц.

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"Заместитель госсекретаря Нуланд: сегодня [прошли] конструктивные встречи для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов с партнерами в МИД РФ", - сообщил Ребхольц.

Переговоры Рябкова и Нуланд прошли во вторник в МИД РФ и продолжались более полутора часов. Заместитель госсекретаря будет находиться в России с визитом до 13 октября, запланированы ее встречи с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и с заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком. Во встрече Рябкова и Нуланд, как отметили в министерстве, также принял участие замглавы Минобороны России Александр Фомин.