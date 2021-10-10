Вучич попросил у Путина дешевый газ и поблагодарил за энергобезопасность Сербии

Президент Сербии Александар Вучич во время совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что попросил у российского лидера Владимира Путина дешевый газ по самой низкой цене в Европе, а также поблагодарил Москву за обеспечение энергобезопасности его страны. Его слова приводит ТАСС.

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По словам главы государства, министр иностранных дел и вице-премьер России Юрий Борисов передадут его слова Путину, поэтому у Сербии будет самая выгодная цена на топливо. Он добавил, что еще не разговаривал с российским коллегой, но уверен, что его просьба будет выполнена.

Вучич поблагодарил Россию за обеспечение энергетической безопасности и стабильности. Он отметил, что строительство газопровода «Балканский поток» стало спасением в условиях энергетического кризиса.

Ранее стало известно, что Белград и Москва ведут переговоры по заключению нового долгосрочного газового контракта. Об этом заявил глава российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) Ненад Попович. Переговоры по газу продолжались 7 октября между президентом Вучичем и вице-премьером России Юрием Борисовым.

Вучич об энергетическом кризисе

Вучич также назвал причину энергетического кризиса. По его мнению, причиной стали не заключенные вовремя долгосрочные газовые контракты с Россией. Сербский лидер уточнил, что эти решения были приняты не по экономическим причинам, а по политическим. Он также назвал среди причин углеродные пошлины, резкий отказ от традиционных источников энергии в пользу зеленой энергетики и выход мировой экономики из пандемии коронавируса.

По мнению сербского лидера, кризис в Европе продлится от полугода до двух лет и не решится сам по себе. Он полагает, что это повлияет на рост цен в различных сферах экономики, в том числе на продовольствие и стройматериалы.

В субботу, 9 октября, стало известно, что Сербия обсуждает с Россией сохранение цены на газ на уровне 270 долларов за тысячу кубометров в течение шести месяцев 2022 года.

6 октября сербский лидер признал, что решил попросить помощи у российского лидера Владимира Путина из-за резкого подорожания газа в Европе.

Также стало известно, что цена на газ в Европе превысила 1400 долларов за тысячу кубометров.

Вучич об отношениях с Россией

Вучич заявил, что отношения Белграда и Москвы очень хорошие, во всех сферах жизни происходит отличное сотрудничество.

Сербский лидер поблагодарил Россию за поставки вакцин против коронавируса, а также российских врачей, которые оказали стране помощь в начале кризиса пандемии. Он пообещал, что Белград никогда не забудет о помощи и поддержке.

Вучич также выразил благодарность Москве за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии и подчеркнул, что страна сохранит военный нейтралитет и будет развивать свою обороноспособность.

Встреча с Путиным

Вучич выразил надежду на встречу с российским лидером Владимиром Путиным до конца 2021 года. В свою очередь глава МИД России Серей Лавров отметил, что передал президенту Сербии наилучшие пожелания от российского коллеги.

Лавров отметил, что Путин настроен на активное продолжение диалога на высшем уровне и выразил уверенность, что Москва и Белград вскоре договорятся о встрече глав государств.