Захарова обвинила Германию в безнравственности из-за выплат блокадникам

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безнравственной позицию Германии, которая отказывается платить компенсации всем жителям блокадного Ленинграда и делит их на евреев и не-евреев.

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Сейчас ФРГ платит компенсации только блокадникам еврейской национальности.

В своем telegram-канале Захарова заявила, что на протяжении последних лет МИД РФ обращался к германским партнерам и призывал их «не делать различия между людьми, которые в равной степени переживали ужасы тех событий».

«Подчёркивали, что Берлин в знак признания своей ответственности должен найти решение на основе принципов недискриминации, справедливости и морали, без попыток прикрываться псевдоюридическими отговорками. К сожалению, нам последовательно отвечали отказом. Эта безнравственная позиция уже порождает чудовищные плоды», - написала Захарова.

Она привела в пример дискуссию в эфире «Эха Москвы», где ведущие защищали решение Берлина о делении блокадников на евреев и не-евреев.

В частности, они заявляли, что евреи-блокадники жили в СССР хуже, чем не-евреи-блокадники, а вопрос компенсаций «должна решать Германия, а те, кого это не устраивает, могут доплатить и остальным».