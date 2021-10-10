В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+9° в 
Пробки 2 балла
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

«У нас трагедия»: В Киеве запаниковали из-за сокращения транзита

Елена Прошина
1 час назад

Бывший министр транспорта и связи, экс-депутат украинской Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что в случае прекращения прокачки газа из России по территории Украины, страну ждут большие проблемы. Об этом сообщает РБК.

«У нас трагедия»: В Киеве запаниковали из-за сокращения транзита
Фото: EPAEPA

«Давайте договоримся, у нас трагедия. Этот злосчастный газопровод и вся система доставки газа по стране устроены так, что если в этой трубе не будет газа, то мы не сможем доставлять во все точки нашей единой, неделимой Украины газ», — заявил Червоненко в эфире телеканала «НАШ»

Он напомнил, что газопровод по территории Украины изначально строился как главный канал прокачки российских энергоносителей на европейские рынки. Особенность конструкции ГТС Украины такова, что для ее функционирования в ней должно находиться какое-то количество газа.

Напомним, что 27 сентября «Газпром» подписал с властями Венгрии долгосрочный контракт на поставку российского газа. Он подразумевает, что в течении ближайших 15 лет природные углеводороды будут поступать в эту страну из России по «Турецкому потоку», а также через газопроводы Юго-Восточной Европы и Австрии. Ежегодно по ним будет прокачиваться 4,5 млрд кубометров газа. Контракт начал действовать 1 октября.

До этого момента газ из России в Австрию шел через украинскую территорию.

Политика,Евгений Червоненко,Верховная Рада,Газпром,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители