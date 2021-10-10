«У нас трагедия»: В Киеве запаниковали из-за сокращения транзита

Бывший министр транспорта и связи, экс-депутат украинской Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что в случае прекращения прокачки газа из России по территории Украины, страну ждут большие проблемы. Об этом сообщает РБК.

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«Давайте договоримся, у нас трагедия. Этот злосчастный газопровод и вся система доставки газа по стране устроены так, что если в этой трубе не будет газа, то мы не сможем доставлять во все точки нашей единой, неделимой Украины газ», — заявил Червоненко в эфире телеканала «НАШ»

Он напомнил, что газопровод по территории Украины изначально строился как главный канал прокачки российских энергоносителей на европейские рынки. Особенность конструкции ГТС Украины такова, что для ее функционирования в ней должно находиться какое-то количество газа.

Напомним, что 27 сентября «Газпром» подписал с властями Венгрии долгосрочный контракт на поставку российского газа. Он подразумевает, что в течении ближайших 15 лет природные углеводороды будут поступать в эту страну из России по «Турецкому потоку», а также через газопроводы Юго-Восточной Европы и Австрии. Ежегодно по ним будет прокачиваться 4,5 млрд кубометров газа. Контракт начал действовать 1 октября.