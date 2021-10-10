Захарова посоветовала ЕС подумать о внутренних проблемах

"Какой смысл заниматься мнимыми, абсолютно надуманными угрозами, якобы исходящими от России и Китая, которые расположены в тысячах километров от самих США, когда Америка в принципе не контролирует ситуацию на своих фактических, а не желаемых рубежах", — написала Захарова, комментируя создание в ЦРУ Центра операций по Китаю.