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Захарова посоветовала ЕС подумать о внутренних проблемах

Газета.Ruиещё 1
50 минут назад

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" ответила представителю Евросоюза (ЕС) на слова о невозможности становления России "сверхдержавой".

Захарова посоветовала ЕС подумать о внутренних проблемах
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 8 октября заявил, что ни Россия, ни Турция не станут "сверхдержавами".

Захарова порекомендовала Боррелю и ЕС сфокусироваться на том, что происходит у них внутри союза. Ранее Захарова раскритиковала планы США по борьбе с Китаем и слежке за Россией.

"Какой смысл заниматься мнимыми, абсолютно надуманными угрозами, якобы исходящими от России и Китая, которые расположены в тысячах километров от самих США, когда Америка в принципе не контролирует ситуацию на своих фактических, а не желаемых рубежах", — написала Захарова, комментируя создание в ЦРУ Центра операций по Китаю.

По ее словам действительную угрозу национальной безопасности США представляет рост нелегальной миграции, трансграничной организованной преступности, а также вызовы, связанные с пандемией коронавируса.

Политика,Жозеп Боррель,Мария Захарова,ЦРУ,МИД,ЕС,
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