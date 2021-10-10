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Путин похвалил аграриев за высокие показатели сбора урожая

News.ruиещё 4
10 минут назад

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2021 году российские аграрии достигли высоких показателей по сбору урожая зерновых и других культур. И это несмотря на засушливое лето и непростую ситуацию с пандемией коронавируса, отметил глава государства в видеопоздравлении в честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Путин оценил работу аграриев в России
Фото: Kremlin Pool/Global Look PressKremlin Pool/Global Look Press

Благодаря вашей ответственной, напряжённой работе в последние годы мы вышли на высокие рубежи по сбору урожая как по зерновым, так и по другим культурам. И уверенно держим эти позиции, что подтверждают и нынешние очень хорошие результаты, — подчеркнул Путин.

По его словам, позитивные тенденции заметны в животноводстве, виноградарстве, садоводстве и производстве органических продуктов. Путин назвал аграрный сектор одним из флагманов экономики, который динамично развивается.

«Агропромышленный комплекс, сохраняя верность лучшим отечественным традициям, внедряет передовые технологии. Его продукция конкурентоспособна и на внутреннем, и на внешнем рынке. Причём в экспорте растёт именно доля продуктов с глубокой степенью переработки», — сказал российский лидер.

Ранее стало известно, что Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года России» поздравил российских педагогов с Днём учителя. Он подчеркнул, что это благородный труд, который невозможно переоценить. Путин также добавил, что 2023 год станет Годом учителя.

Политика,Владимир Путин,
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