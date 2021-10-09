Жириновский раскрыл детали закрытой встречи с Путиным

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал подробности закрытой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. За 20 минут политики успели обсудить работу в Госдуме и принятие законов, отметил либерал-демократ в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Вопросы касались работы в Думе, принятия законов и так далее. Я считаю, нужно срочно принять закон о включении вакцины против COVID в календарь обязательных прививок. Летом вопрос стоял, летом, но левые воспротивились, — подчеркнул лидер ЛДПР.

По его словам, также обсуждалось дистанционное обучение, порядок введения которого ещё не определён в законе.

И второе — тоже поправка в закон, о порядке введения дистанционного обучения. Вот сейчас снова рост заболеваемости, в разных местах вводится порядок дистанционного обучения, а как он, где... в законе определения нет, — пояснил Жириновский.

Он добавил, что из-за нагрузки президента он общался с Путиным недолго.

То есть всё, что надо, я сказал. Выслушал какие-то пожелания президента. Он со всеми встретится, — сказал Жириновский.

Ранее стало известно, что Геннадий Зюганов раскрыл подробности своей онлайн-беседы с Владимиром Путиным.