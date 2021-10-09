Зюганов заявил, что у России есть всего два варианта будущего

Глава КПРФ Геннадий Зюганов описал путь выхода России из системного кризиса. Альтернативой он назвал обнищание россиян. Высказывание политика опубликовано в его Telegram-канале.
«Есть только два выхода: или движение в сторону социальной справедливости, или олигархия продолжит борзеть и паразитировать на народном достоянии. А население — нищать и все глубже погружаться в кредитную кабалу», — написал Зюганов.
По его словам, если страна пойдет по второму пути, в России произойдет «майдан» пострашнее киевского или то, что недавно «пытались устроить в Белоруссии».
Напомним, что ранее Зюганов раскритиковал разработанный правительством проект федерального бюджета на 2022 год и на период 2023 и 2024 годов. По мнению политика, этот документ является бюджетом, ведущим к дальнейшей деградации России.