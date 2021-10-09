Bloomberg рассказал о подарке Путину от «геополитических богов»

Сложившаяся на европейском рынке энергоносителей ситуация дает возможность России упрочить свое положение в качестве великой мировой державы. Об этом говорится в материале Bloomberg.

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«Геополитические боги несут Путину манну небесную», — говорится в публикации.

По мнению ее автора, в ближайшем будущем энергетический кризис, подобный уже имеющему место в Европе, можно будет предотвратить лишь путем роста поставок российского газа.

Издание отмечает, что европейские политики осознают: в ближайшее время положение на газовом рынке региона скорее всего ухудшится. Жителям Европы в такой ситуации останется лишь надеяться на нехарактерно мягкую зиму 2021/2022.

«Это ставит Путина в один ряд с матушкой-природой», — шутит автор заметки.

Он указал на то, что считать российского президента инициатором текущих газовых проблем европейцев нельзя. По его мнению, текущие события на газовом рынке являются своего рода демонстрацией возможного будущего. В нем ситуация в области энергоресурсов может стать непредсказуемой.